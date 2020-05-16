НБА потеряет $ 900 млн с телетрансляции в случае отмены плей-офф

В узких кругах руководящих лиц НБА сохраняется оптимизм в отношении возобновления сезона, так как в случае его отмены лига понесёт огромные финансовые убытки, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на The Athletic.
Как именно, где и как будет выглядеть этот перезапуск сезона — эти и другие вопросы на данный момент остаются без ответа, но ожидается, что в течение следующего месяца комиссар НБА Адам Сильвер объявит о планах лиги.
Одной из главных причин, почему сезон до сих пор не был отменён, является наличие контрактов с телевещателями. В случае если сезон не будет доигран, то есть плей-офф не состоится, лига понесёт убытки в размере $ 900 млн. НБА будет стремиться доиграть и регулярный сезон до отметки в 70 транслируемых игр, так как именно этот минимальный порог установлен в контракте со спортивными вещателями.
Именно из-за этой отметки в 70 игр у Адама Сильвера до сих пор остаётся стремление вернуть все 30 команд и сыграть в регулярном сезоне, прежде чем перейти к плей-офф.
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