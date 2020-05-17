Нёрс: я многому научился у Фила Джексона
Главный тренер «Торонто» Ник Нёрс отметил, что обязан своими успехами бывшему тренеру «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Филу Джексону.
«Без сомнения Фил Джексон был для меня примером. Я многому у него научился, даже если он об этом и не подозревал. Я учился делать замены, брать тайм-ауты, разрабатывать тактику на концовку матча, вести себя, верить в свою систему, давать игрокам свободу, верить в прессинг. Я многому у него научился», — приводит слова Нёрса Sports Net.
Фил Джексон 11 раз становился чемпионом НБА в качестве тренера – 6 раз с «Чикаго Булз» и 5 раз с «Лос-Анджелес Лейкерс». В качестве игрока Джексон дважды становился чемпионом в составе «Нью-Йорк Никс». На протяжении 3 лет занимал пост президента «Никс».
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