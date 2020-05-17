Тренер сборной Испании – о смерти врача ЦСКА: Роман был прекрасным человеком
Главный тренер сборной Испании по баскетболу и ассистент наставника клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторз» Серджо Скариоло выразил соболезнования в связи со смертью врача ЦСКА Романа Абжелилова из-за коронавируса.
«Отличный профессионал, но ещё прекрасней он был как человек… Покойся с миром, Рома», — написал Скариоло в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В России на сегодняшний день по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. По состоянию здоровья были выписаны 63 166 человек.
Ряд клубов Евролиги выразил соболезнования ЦСКА в связи со смертью врача клуба
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