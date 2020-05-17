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Тренер сборной Испании – о смерти врача ЦСКА: Роман был прекрасным человеком

Тренер сборной Испании – о смерти врача ЦСКА: Роман был прекрасным человеком
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер сборной Испании по баскетболу и ассистент наставника клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторз» Серджо Скариоло выразил соболезнования в связи со смертью врача ЦСКА Романа Абжелилова из-за коронавируса.

«Отличный профессионал, но ещё прекрасней он был как человек… Покойся с миром, Рома», — написал Скариоло в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В России на сегодняшний день по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. По состоянию здоровья были выписаны 63 166 человек.

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