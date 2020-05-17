Рассмотрение жалобы на приговор Домани перенесли на 19 мая

Расмотрение жалоб на приговор экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани, которому вменяется хищение 44 млн рублей у РФБ, было перенесено с 18 на 19 мая. Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на слова адвоката осуждённого Анны Левиной.



Напомним, Чертановский суд Москвы в октябре 2019 года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в виде 3,5 лет колонии.



По данным следствия, в 2014-2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 млн рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.



В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трём эпизодам особо крупного мошенничества. Позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории. В октябре Домани был экстрадирован в Россию. Вины он не признаёт.



В рамках дела о хищении у РФБ 44 млн рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, её объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к её бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 млн рублей.



Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Ещё одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.



Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трёхкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.

Жалобы на приговор Домани рассмотрят 18 мая, защита и прокурор просят отмены решения суда