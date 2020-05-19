Кириленко: Джордан говорит: «Никто не знает, что такое лидерство». Я полностью не согласен

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о фильме «Последний танец» о шестикратном чемпионе НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкле Джордане.



«Я не стою на стороне Джерри Краузе. Конечно, нам хотелось бы дальше увидеть династию Майкла Джордана, но по фильму Майкл настолько сложный человек. Например, все радуются фразе, когда он был жесток с партнёрами по команде. Эта фраза для меня определяющая. Он говорит: «Никто не знает, что такое лидерство». Я полностью не согласен здесь. Что это значит? А Мэджик Джонсон, Тим Данкан, которые выигрывали кучу титулов и доминировали в свои годы? А Леброн Джеймс? Все они были прекрасными партнёрами по команде. Мы не знаем на сто процентов многих вещей, но я точно знаю, каким был Тим Данкан. Я был на связи с Тони Паркером. Тот же Грег Попович. Там в команде была семья.



То, что работает для Майкла, не значит, что это будет работать для всех. Я обожаю Майкла. Считаю, что он уникальный, номер один в мире. Он прошёл тот путь, потому что только он так умел. У него были свои тараканы. Суперазартный, зависимый от соперничества человек. Он переносил это на команду, когда оно над ним довлело. Это помогало ему выигрывать. Хорошо, для каждого человека всё работает по-разному. Просто я не согласен, что это пример для всех, что лидерство и победы могут достигаться только таким способом. Абсолютная ерунда», — заявил Кириленко в инстаграм-эфире Светланы Абросимовой.

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