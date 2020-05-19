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Кириленко: приход одного человека в зал с одним мячом — бред. Почему не 5 или 10 мячей?

Кириленко: приход одного человека в зал с одним мячом — бред. Почему не 5 или 10 мячей?
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о занятиях спортом в условиях пандемии коронавируса.

«Приход одного человека в зал с одним мячом — бред. Грубо говоря, почему у тебя один мяч должен быть? Почему не 5 или 10 мячей? Нужно отталкиваться от здравого смысла. Вот ты сидишь месяц на карантине, твой одноклубник также сидит на карантине. Вы с ним по телефону переговариваетесь. Говорите, что все нормально.

И так 10 человек сидят месяц нормально. Неужели эти 10 человек придут в зал и заразятся коронавирусом, если они месяц сидели и у них ничего не было? Но это же ерунда. Логически надо мыслить. В той же Бундеслиге люди сидят на скамейках в масках, а потом болл-бои обрабатывают мяч, когда подают. Чего-то совсем перебор», — заявил Кириленко в инстаграм-эфире Светланы Абросимовой.

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