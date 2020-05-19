Кириленко: многие российские игроки не могут сделать шаг назад, чтобы потом прыгнуть вверх

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, почему российские игроки сталкиваются с проблемами развития на раннем этапе карьеры.



«Я считаю, что проблема лимита существует, но она не приоритетная. Моё видение такое, что игрок сам себя ставит в ситуацию, когда он хочет заработать деньги в ущерб своей карьере. Я не могу его в этом упрекнуть. Считаю, что, когда игрок находится в возрастном режиме до 23-24 лет, его первая мотивация должна быть — игровое время. А потом уже условия. К сожалению, многие игроки идут за условиями возможным потенциальным ростом, но они не могут сделать шаг назад, чтобы потом прыгнуть вверх, когда проигрывают конкуренцию легионерам. Это не вопрос тренера. Это вопрос агента и менеджера, который берёт игрока и работает с ним дальше. 10 лет назад легионеров было немного, наши игроки сильные были в мужском и женском баскетболе.



Абросимова, Корстин, Степанова, Панов, Карасёв, Базаревич. Все прошли школу международного баскетбола. Илона Корстин играла во Франции, Сергей Панов — в Турции, Базаревич играл в Европе. Кисурин, Носов тоже. Михайлов играл в Испании. Все знали, что такое играть в другом месте изначально не за больше деньги и реализовывать свой потенциал. Мы в федерации ведём беседы, но пока люди на своей шкуре не прочувствуют… Нельзя забывать. Текущие экономические условия не способствуют этому. У клубов появились деньги. Раньше денег не было», — сказал Кириленко в инстаграм-эфире Светланы Абросимовой.

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