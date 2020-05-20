Курбанов: чемпионская ночь — это кто во что горазд, главное — успеть на самолёт

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как провёл чемпионскую ночь после победы красно-синих в «Финале четырёх» Евролиги сезона-2018/2019.



«Чемпионская ночь — это кто во что горазд, главное — успеть на самолёт, вот как это называется. У меня получилось немного по-другому, так как всё это затянулось, а на игре у меня была жена с ребёнком. Время позднее, понятно, что чаду это празднование не особо нужно, поэтому получилось так, что я отвёз жену с ребёнком в отель и вернулся. Я не скажу, что долго был на праздновании, однако танцы на барной стойке я застал.

Опять же, я настолько был опустошён и выжат — вот вроде и нахожусь на празднике, но нет сил на то, чтобы в этом крутиться. Мой опыт подсказывает, что лучше спокойнее провести ночь после празднования, если ты хочешь быть адекватен и чувствовать себя неплохо. Это всё радостно, весело, было приятно посмотреть, как открыто народ веселится, а грани между игроками, болельщиками и обслуживающим персоналом настолько стираются, что на следующее утро это всё вспоминается только с улыбками и подколами.



Мы с Семёном Антоновым очень спокойно, можно сказать, профессионально подошли к этой ночи. Конечно же, отметили, выпили пиво или шампанское, но всё было в пределах разумного. Мы были счастливы благодаря победе, однако уходить в отрыв я был не готов в тот момент, да и сил не было, можно было из него не вернуться», — приводит слова Курбанова News.ru.