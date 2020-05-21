Шакил О’Нил резко ответил фанату на критику по поводу штрафных

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил вступил в перепалку с болельщиком в «Твиттере» и весьма резко ответил ему на замечание по поводу штрафных бросков.
Болельщик оставил комментарий под постом с видео данков О’Нила. Он написал, что единственной вещью способной остановить центрового были его плохие штрафные.
«Штрафные не останавливали меня в финалах, спроси свою маму, я оставлял ей билеты», — ответил на это Шак.
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году. За карьеру О’Нил реализовал 52,7% штрафных бросков.
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