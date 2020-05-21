Перкинс рассказал, с чего началась вражда Леброна Джеймса и Пола Пирса

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс вспомнил эпизод, с которого началась вражда между многолетним капитаном «Бостон Селтикс» Полом Пирсом и Леброном Джеймсом.



Инцидент произошёл в 2004 году на предсезонном матче. Пирс плюнул в сторону скамейки «Кливленд Кавальерс».



«Пол любит разговаривать со «скамейкой» соперника и делает это в своеобразной манере. Он активно использовал трешток в адрес игроков «Кавальерс». В 2004 году они сидели там, включая Леброна, а Пол плюнул в их сторону. Это было полное неуважение. С тех пор Пол и Леброн ненавидят друг друга. Они не разговаривают и по сей день», – сказал Перкинс в интервью ESPN.



Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».

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