Алексей Швед отказался переходить в клуб из Китая

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы разыгрывающего защитника «Химок» Алексея Шведа, рассказал о планах россиянина, который в летом 2020 года становится свободным агентом.



«В последние несколько дней было много спекуляций относительно будущего Алексея Шведа. Ни для кого не секрет, что он выходит на рынок свободных агентов, как один из лучших игроков за пределами НБА. Несколько клубов звонили, чтобы узнать о его доступности. Недавно мы отклонили предложение из Китая на сезон- 2020/2021. Швед чувствует себя комфортно с «Химками». Но прежде, чем мы решимся на какой-либо шаг, мы рассмотрим все варианты и примем правильное решение для Алексея», — приводит слова Фимича Sportando.



На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

Источник: «Зенит» проявляет интерес к разыгрывающему «Химок» Алексею Шведу