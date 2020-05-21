Базаревич: может, посмотрев «Последний танец», возобновлю игровую карьеру

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как проводит время на самоизоляции, а также пошутил, что просмотр сериала «Последний танец» о Майкле Джордане может подтолкнуть его к возобновлению карьеры игрока.



«В моей жизни как раз не сильно что-то изменилось. По сравнению с людьми, которые сейчас вынуждены находиться в маленьких квартирах, я счастливчик. Дом, дача — возможностей выйти на улицу достаточно. Много тренируюсь — может, возобновлю игровую карьеру, посмотрев «Последний танец».

Занятий много — свободного времени нет: тренируюсь, учу итальянский язык, смотрю подкасты Джо Рогана. А, ещё вино дегустирую периодически. Но это, наверное, тема отдельного разговора», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».

Под руководством специалиста сборная России заняла четвёртое место на чемпионате Европы—2017 и стала 12-й на чемпионате мира—2019.

«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.