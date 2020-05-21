Базаревич: может, посмотрев «Последний танец», возобновлю игровую карьеру

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, как проводит время на самоизоляции, а также пошутил, что просмотр сериала «Последний танец» о Майкле Джордане может подтолкнуть его к возобновлению карьеры игрока.
«В моей жизни как раз не сильно что-то изменилось. По сравнению с людьми, которые сейчас вынуждены находиться в маленьких квартирах, я счастливчик. Дом, дача — возможностей выйти на улицу достаточно. Много тренируюсь — может, возобновлю игровую карьеру, посмотрев «Последний танец».
Занятий много — свободного времени нет: тренируюсь, учу итальянский язык, смотрю подкасты Джо Рогана. А, ещё вино дегустирую периодически. Но это, наверное, тема отдельного разговора», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».
Под руководством специалиста сборная России заняла четвёртое место на чемпионате Европы—2017 и стала 12-й на чемпионате мира—2019.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
- 21 мая 2020
-
17:50
-
16:56
-
16:40
-
16:14
-
14:35
-
14:25
-
13:58
-
12:59
-
12:32
-
10:13
-
09:29
-
08:17
-
07:10
-
06:40
-
03:28
-
00:53
- 20 мая 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:55
-
20:39
-
19:50
-
18:39
-
17:27
-
16:52
-
14:13
-
14:01
-
13:30
-
12:34
-
10:12
-
09:28
-
00:25
- 19 мая 2020
-
23:59
-
22:43
-
21:21
-
20:38