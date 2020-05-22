Скипп Бэйлесс: Леброн не тот альфа-самец, каким был Джордан
Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс прокомментировал высказывание звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Баскетболист заявил, что был бы рад сыграть в одной команде с Майклом Джорданом и они могли стать идеальными партнёрами.
«Джеймс стал бы простым помощником Джордана, особенно если играл с ним в молодом возрасте. Тот факт, что Леброн признаёт желание выступать с Майклом за один клуб, лишает его права быть участником спора о величайшем игроке всех времён. Джордан никогда бы не признал, что хочет играть с Леброном. Он не хотел играть с кем-либо.
Своими словами Леброн показывает, кем является на самом деле. Он доказывает, что больше похож на Робина. Джеймс не тот альфа-самец, каким был Джордан», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
Скип Бэйлесс объяснил, почему Леброн по лидерским качествам уступает Джордану
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