Деннис Родман отреагировал на слухи о смерти Ким Чен Ына

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.



«Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что сказать: «Если ты видишь, что страной с экранов телевизора управляет его сестра, значит что-то идёт не так». Она следующая в очереди на правление», — сказал Родман в интервью, опубликованном порталом Daily Star.



Родман и Ким Чен Ын познакомились в 2013 году. В 2014 году спортсмен привёз команду бывших звёзд НБА в Пхеньян, где они провели показательный матч в присутствии Ким Чен Ына на трибунах. Легенда «Чикаго Буллз» рассказал, что они совместно с Ким Чен Ыном устроили шумную вечеринку с караоке и водкой.



Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».

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