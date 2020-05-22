Деннис Родман отреагировал на слухи о смерти Ким Чен Ына

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
«Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что сказать: «Если ты видишь, что страной с экранов телевизора управляет его сестра, значит что-то идёт не так». Она следующая в очереди на правление», — сказал Родман в интервью, опубликованном порталом Daily Star.
Родман и Ким Чен Ын познакомились в 2013 году. В 2014 году спортсмен привёз команду бывших звёзд НБА в Пхеньян, где они провели показательный матч в присутствии Ким Чен Ына на трибунах. Легенда «Чикаго Буллз» рассказал, что они совместно с Ким Чен Ыном устроили шумную вечеринку с караоке и водкой.
Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».
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