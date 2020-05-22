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Яннис Адетокунбо рассказал, какой праздник придумал на случай чемпионства «Милуоки Бакс»

Яннис Адетокунбо рассказал, какой праздник придумал на случай чемпионства «Милуоки Бакс»
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо рассказал, какой праздник планирует устроить для партнёров, если «Бакс» сумеют завоевать чемпионский титул НБА.

«До ситуации с COVID-19 я размышлял о путешествии со всей командой в Грецию, на остров Миконос, остров вечеринок. Ты не можешь поехать туда со своей девушкой, это должно быть путешествие для парней. Понятно, что в Греции есть Санторини, романтическое место. Там лучшие рассветы и закаты, именно туда можно отправиться со второй половинкой.

В прошлому году, я посетил Миконос с Эриком Бледсоу и Бруком Лопесом. Меня немного расстроил тот факт, что не было возможности привезти туда всю команду. Когда мы выиграем чемпионат, будем держать в руках трофей, курить сигары как Майкл Джордан. Все это мы можем сделать на Миконосе», – цитирует Адетокунбо Milwaukee Journal Sentinel.

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