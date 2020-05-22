Яннис Адетокунбо рассказал, какой праздник придумал на случай чемпионства «Милуоки Бакс»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо рассказал, какой праздник планирует устроить для партнёров, если «Бакс» сумеют завоевать чемпионский титул НБА.
«До ситуации с COVID-19 я размышлял о путешествии со всей командой в Грецию, на остров Миконос, остров вечеринок. Ты не можешь поехать туда со своей девушкой, это должно быть путешествие для парней. Понятно, что в Греции есть Санторини, романтическое место. Там лучшие рассветы и закаты, именно туда можно отправиться со второй половинкой.
В прошлому году, я посетил Миконос с Эриком Бледсоу и Бруком Лопесом. Меня немного расстроил тот факт, что не было возможности привезти туда всю команду. Когда мы выиграем чемпионат, будем держать в руках трофей, курить сигары как Майкл Джордан. Все это мы можем сделать на Миконосе», – цитирует Адетокунбо Milwaukee Journal Sentinel.
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