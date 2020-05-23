Легенда «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг сообщил о заражении коронавирусом

Бывший баскетболист «Нью-Йорк Никс» и один из самых выдающихся игроков в истории клуба Патрик Юинг заразился коронавирусом.
«Я хочу поделиться, что у меня был положительный результат на COVID-19. Это серьёзный вирус и не следует воспринимать его легкомысленно. Призываю всех оставаться в безопасности и заботиться о себе и своих близких», — написал Юинг в своём «твиттере».
Юинг является главным тренером команды NCAA «Джорджтаун». До этого его опыт на тренерском поприще включал в себя работу в качестве ассистента в тренерских штабах «Вашингтон Уизардс» (2002-2003), «Хьюстон Рокетс» (2003-2006),«Орландо Мэджик» (2007-2012) и «Шарлотт Хорнетс» (2013-2017).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 338 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн человек.
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