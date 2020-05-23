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НБА рекомендовала командам сократить делегации до 35 человек

НБА рекомендовала командам сократить делегации до 35 человек
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национально баскетбольной ассоциации рекомендовало клубам сократить численность игроков, тренеров и другого персонала клуба, выезжающих в командировки, до 35 человек. Об этом сообщает Sportando.

Ранее на выездные матчи команд отправлялись более 50 человек. Сообщается, что такие меры будут приняты в случае возобновления чемпионата НБА после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта, после того как заражение коронавирусом было обнаружено у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сейчас у лиги нет конкретной даты возобновления матчей, но ожидается, что НБА вернётся к середине июля.

Ранее появилась информация, что руководство НБА не хочет сокращать плей-офф.

Руководство НБА не хочет сокращать плей-офф
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