НБА рекомендовала командам сократить делегации до 35 человек

Руководство Национально баскетбольной ассоциации рекомендовало клубам сократить численность игроков, тренеров и другого персонала клуба, выезжающих в командировки, до 35 человек. Об этом сообщает Sportando.



Ранее на выездные матчи команд отправлялись более 50 человек. Сообщается, что такие меры будут приняты в случае возобновления чемпионата НБА после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.



Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта, после того как заражение коронавирусом было обнаружено у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сейчас у лиги нет конкретной даты возобновления матчей, но ожидается, что НБА вернётся к середине июля.

Ранее появилась информация, что руководство НБА не хочет сокращать плей-офф.