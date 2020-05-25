Один из чемпионских перстней Коби Брайанта продан с аукциона за $ 206 тыс

Один из чемпионский перстней, завоеванный Коби Брайантом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», продан с аукциона за 206 080 долларов, сообщает TMZ.

Брайант подарил родителям пару одинаковых перстней после победы в сезоне-1999/2000. Мать игрока попыталась продать их после ссоры с баскетболистом. Коби хотел помешать, но суд принял сторону его родителей. Тогда предметы были проданы частному коллекционеру за $ 280 тыс. долларов. В мае 2020 года он решил вновь выставить их на торги. Так, один из перстней Коби был продан на аукционе Goldin Auction. Новый обладатель отдал за него $ 206,08 тыс.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».



Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.