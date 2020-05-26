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Данкан: никогда не был фанатом Джордана

Данкан: никогда не был фанатом Джордана
Баскетбол / НБА 0

Экс-центровой «Сан-Антонио Спёрс», а ныне один из членов тренерского штаба команды Тим Данкан высказал мнение о легендарном баскетболисте Майкле Джордане.

«Джордан – это Джордан. Я всегда уважал его, но никогда не был его фанатом. Я просто не впечатлён им. На самом деле в мире нет никого, кем бы я был впечатлён», – приводятся слова Данкана в «Твиттере» The Score.

Данкан провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» всю профессиональную карьеру, выступая за техасцев с 1997 по 2016 год. Тим — пятикратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финалов НБА.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

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