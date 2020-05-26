Куртинайтис: в «Химках» Швед – основной игрок, а какая роль у него будет в НБА?

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что Алексей Швед должен сам принять решение по новому контракту. При этом специалист отметил, что в подмосковном клубе баскетболист является основным игроком и лидером команды, а в НБА он может этого не получить.
«Я как тренер хотел бы, чтобы он остался в команде. Это лучший наш игрок, и вокруг него я вижу команду. Если финансы нам позволят. Это лучший российский игрок и один из лучших в Евролиге. Но решение за самим Алексеем.
Я читал, что он отказался от больших денег в Китае. Если говорить про НБА, то при желании он всегда может поехать туда. Просто какой будет его роль там… У нас он основной игрок. В общем, я очень хочу, чтобы он остался в нашей команде, но решение за ним", — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».
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