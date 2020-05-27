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Перкинс: Джордан жестоко всех обманул

Перкинс: Джордан жестоко всех обманул
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА Кендрик Перкинс назвал легенду мирового баскетбола Майкла Джордана лжецом.

«Я рад, что Майкл Джордан не мой величайший игрок всех времён. Он врал, он жестоко всех обманул. Целью «Последнего танца» было выставить Джордана супергероем, а всех остальных – злодеями», — написал Перкинс в «Твиттере».

Дело в том, что Майкл Джордан в документальном фильме «Последний танец» отрицает свою причастность к тому, что защитника «Детройт Пистонс» Айзею Томаса не взяли в знаменитую сборную США 1992 года на Олимпиаду, но позже выяснилось, что это не так. Подкаст The Dream Team Tapes опубликовал аудиозапись интервью с Джорданом, в котором он признался, что отказался играть в сборной, если там будет играть Томас.

Майкл Джордан признался, что требовал не брать Айзею Томаса на Олимпиаду-1992
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