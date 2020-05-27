Ватутин: вполне возможно, Бэйкер ещё окажется в цветах ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с защитником Роном Бэйкером.



«Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы. Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, ещё окажется в цветах ЦСКА. Так или иначе, Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную «химию» в раздевалке», — приводятся слова Ватутина на официальном сайте ЦСКА.

ЦСКА объявил о расторжении контракта с Бэйкером