Ватутин: вполне возможно, Бэйкер ещё окажется в цветах ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с защитником Роном Бэйкером.
«Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы. Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, ещё окажется в цветах ЦСКА. Так или иначе, Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную «химию» в раздевалке», — приводятся слова Ватутина на официальном сайте ЦСКА.
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