«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Мантасом Калниетисом

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив-Кубань» продлил контракт с разыгрывающим защитником Мантасом Калниетисом. Новое соглашение игрока с краснодарским клубом рассчитано на год.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Калниетис набирал 7,4 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,6 результативной передачи за матч.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ не был доигран. Организаторы в итоге приняли решение завершить турнир, не определяя победителя. «Локомотив-Кубань» до остановки сезона занимал 3-е место в таблице. Краснодарский клуб одержал 14 побед в 20 матчах.
Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай).
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