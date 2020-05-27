Малкович об участии в Евролиге «Зенита», а не «Партизана»: дело в «Газпроме»

Четырёхкратный чемпион Евролиги, президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малкович раскритиковал организаторов главного баскетбольного турнира Европы за то, что они отдали предпочтение питерскому «Зениту», а не клубу из балканского региона, формируя состав участников.
«Я спросил Жорди Бертомеу несколько лет назад, как он относится к тому, что от Милана до Афин нет команд Евролиги. Ведь такие клубы, как «Партизан» или «Будучность» вполне могли бы играть в турнире. Хотя бы из-за уважения к земле, которая дала так много хороших игроков. Сейчас это Дончич, Богданович, Бьелица, большое количество баскетболистов из Хорватии, чтобы никого не забыть. Это несправедливость.
Мне на это ответили: «Мы не дарим подарков». Тогда у меня вопрос: «Что для европейского баскетбола сделал «Зенит», чего не сделал «Партизан»? Дело в «Газпроме». Что это, если не подарок? Было бы по-джентльменски взять в Евролигу ещё две команды, лучшие в Еврокубке, «Партизан» и «Виртус», – приводит слова Малковича «Спортски журнал».
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