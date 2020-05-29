НБА может открыть рынок свободных агентов до драфта

НБА может открыть рынок свободных агентов до церемонии драфта, сообщает Hoops Rumors.
Традиционно рынок свободных агентов открывается после драфта. Однако из-за пандемии коронавируса в НБА могут пересмотреть сроки.
Изменения будут обсуждаться на конференции совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая.
В этом сезоне драфт был запланирован на 25 июня, а открытие рынка – на 30 июня. Сам драфт может быть перенесён на сентябрь.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.
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