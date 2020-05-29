Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА может открыть рынок свободных агентов до драфта

НБА может открыть рынок свободных агентов до драфта
Баскетбол / НБА 0

НБА может открыть рынок свободных агентов до церемонии драфта, сообщает Hoops Rumors.

Традиционно рынок свободных агентов открывается после драфта. Однако из-за пандемии коронавируса в НБА могут пересмотреть сроки.

Изменения будут обсуждаться на конференции совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая.

В этом сезоне драфт был запланирован на 25 июня, а открытие рынка – на 30 июня. Сам драфт может быть перенесён на сентябрь.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.

Церемония драфта НБА — 2020 перенесена на неопределённый срок
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020