НБА может открыть рынок свободных агентов до драфта

НБА может открыть рынок свободных агентов до церемонии драфта, сообщает Hoops Rumors.

Традиционно рынок свободных агентов открывается после драфта. Однако из-за пандемии коронавируса в НБА могут пересмотреть сроки.

Изменения будут обсуждаться на конференции совета управляющих Национальной баскетбольной ассоциации 29 мая.

В этом сезоне драфт был запланирован на 25 июня, а открытие рынка – на 30 июня. Сам драфт может быть перенесён на сентябрь.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.