Астахов: надеюсь, что Швед ценит те усилия, которые мы прилагаем для него

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал переговоры по новому контракту с защитником Алексеем Шведом.



«Алексей на протяжении нескольких лет выступает за наш клуб. Он — наш лучший игрок и один из ведущих баскетболистов Европы. Мы гордимся, что он с нами. Предварительные переговоры по контракту со Шведом мы провели. Пообщались с его представителями, остались детали. Допускаю, что контракт ему могут предлагать другие клубы.

Для Алексея важно иметь влияние в команде. В нашей команде он лидер, и это все понимают. Тренер доверяет ему. Может ли Алексей уйти? Возможно всё. Мы реалисты. Если другой клуб сможет предложить ему необходимые условия, которые предоставляют ему в «Химках», то тогда он будет выбирать. Надеюсь, что Швед ценит те усилия, которые мы прилагаем для него», — приводит слова Астахова «Матч ТВ».