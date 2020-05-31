Стив Керр: мы, белые люди, сделали недостаточно для расового равенства

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр обратил внимание на отсутствие расового равенства и социальной справедливости в США, комментируя массовые беспорядки, начавшиеся во многих городах США после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.



«Я пытался, но сделал недостаточно. Не думаю, что хоть один из нас сделал достаточно. Я имею в виду всех белых людей. Если бы мы сделали всё, от нас зависящее, то такого не произошло бы. Недостаточно просто подписать петицию, затвитить что-то или сделать заявление. Нужны реальные дела — призывы к действиям, список конкретных требований. Стыдно и унизительно, что мы до сих пор не сделали это и не

можем согласовать.



Необходимо сделать многое для обретения афроамериканским сообществом полного расового равенства, социальной справедливости, которую они заслуживают. Мы американцы, и мы едины. Произошедшее с одним человеком всегда влияет на происходящее с другими. Расколы в обществе всегда деморализуют, особенно

когда они ежедневно и даже ежечасно усугубляются нашим президентом. Я огорчён и унижен, но хочу попытаться сделать больше», – сказал Керр в эфире 95.7 The Game, расшифровка которого приводится NBC Sports.

Стив Керр назвал Трампа расистом и объяснил, почему ему нельзя быть президентом