Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стив Керр: мы, белые люди, сделали недостаточно для расового равенства

Стив Керр: мы, белые люди, сделали недостаточно для расового равенства
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр обратил внимание на отсутствие расового равенства и социальной справедливости в США, комментируя массовые беспорядки, начавшиеся во многих городах США после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

«Я пытался, но сделал недостаточно. Не думаю, что хоть один из нас сделал достаточно. Я имею в виду всех белых людей. Если бы мы сделали всё, от нас зависящее, то такого не произошло бы. Недостаточно просто подписать петицию, затвитить что-то или сделать заявление. Нужны реальные дела — призывы к действиям, список конкретных требований. Стыдно и унизительно, что мы до сих пор не сделали это и не
можем согласовать.

Необходимо сделать многое для обретения афроамериканским сообществом полного расового равенства, социальной справедливости, которую они заслуживают. Мы американцы, и мы едины. Произошедшее с одним человеком всегда влияет на происходящее с другими. Расколы в обществе всегда деморализуют, особенно
когда они ежедневно и даже ежечасно усугубляются нашим президентом. Я огорчён и унижен, но хочу попытаться сделать больше», – сказал Керр в эфире 95.7 The Game, расшифровка которого приводится NBC Sports.

Стив Керр назвал Трампа расистом и объяснил, почему ему нельзя быть президентом
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020