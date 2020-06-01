Итудис – о трёхлетнем контакте Джеймса с ЦСКА: мы настроены оптимистично

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал контракт клуба с защитником Майком Джеймсом. Новое соглашение между сторонами рассчитано на три года.
«Мы оценили действия Майка, его вклад в игру команды по ходу нынешнего сезона. Думаю, это взаимно: и он, и тренеры, менеджмент, президент, спонсоры хотим продолжать сотрудничество в ЦСКА. Майк оказался в хорошем окружении людей, игроков и персонала, где ему нравится работать. И мы оптимистично настроены на следующие три года», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Американский баскетболист пополнил ряды красно-синих минувшим летом и стал ключевой для ЦСКА фигурой в ходе досрочно прекращенного сезона. Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 21,1 очка и делал 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата при 42% реализации трехочковых.
В 18 играх Единой лиги ВТБ (17,6 очка, 2,4 подбора, 4,4 передачи, 44% реализации трехочковых) на его счету важнейшие броски во встречах с «Жальгирисом», «Эфесом», «Барселоной».
- 1 июня 2020
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37
-
12:37
-
11:39
-
10:52
-
09:43
-
07:31
-
07:10
-
00:53
- 30 мая 2020
-
23:53
-
22:47
-
21:47
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:36
-
16:17
-
15:59