Итудис – о трёхлетнем контакте Джеймса с ЦСКА: мы настроены оптимистично

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал контракт клуба с защитником Майком Джеймсом. Новое соглашение между сторонами рассчитано на три года.



«Мы оценили действия Майка, его вклад в игру команды по ходу нынешнего сезона. Думаю, это взаимно: и он, и тренеры, менеджмент, президент, спонсоры хотим продолжать сотрудничество в ЦСКА. Майк оказался в хорошем окружении людей, игроков и персонала, где ему нравится работать. И мы оптимистично настроены на следующие три года», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Американский баскетболист пополнил ряды красно-синих минувшим летом и стал ключевой для ЦСКА фигурой в ходе досрочно прекращенного сезона. Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 21,1 очка и делал 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата при 42% реализации трехочковых.

В 18 играх Единой лиги ВТБ (17,6 очка, 2,4 подбора, 4,4 передачи, 44% реализации трехочковых) на его счету важнейшие броски во встречах с «Жальгирисом», «Эфесом», «Барселоной».