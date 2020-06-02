«Дорогие белые люди». Обращение владельца «Далласа» Марка Кьюбана

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал происходящие в США беспорядки, вызванные убийством чернокожего полицейским.
«Дорогие белые люди. Мы являемся теми, кому нужно измениться. Эта история не одного человека, а практически всех чернокожих людей. И именно поэтому это наша проблема. Нужно найти свой путь изменения того, что мы делаем. И исправить это быстро не выйдет. Это категорический императив.
Я всегда думал, что обращаться с людьми на равных означает обращаться с ними как и со всеми остальными. Как будто имел дело с математическим уравнением. Но я был не прав. Теперь я учусь, что обращаться с людьми на равных значит с равной долей уважения», — написал Кьюбан в «Твиттере».
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
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