Итудис: к Милутинову в ЦСКА будут особые требования

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание клубом трёхлетнего контракта с центровым Николой Милутиновым.
«Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших «больших» на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам.
Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, поэтому к нему будут особые требования. Он восхищён этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов. Уверен, он прибудет в стан команды готовым. Пусть бог сохранит его здоровье. Мы ждём возможности поработать вместе», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».
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