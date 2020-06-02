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Итудис: к Милутинову в ЦСКА будут особые требования

Итудис: к Милутинову в ЦСКА будут особые требования
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание клубом трёхлетнего контракта с центровым Николой Милутиновым.

«Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших «больших» на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам.

Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, поэтому к нему будут особые требования. Он восхищён этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов. Уверен, он прибудет в стан команды готовым. Пусть бог сохранит его здоровье. Мы ждём возможности поработать вместе», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».

Никола Милутинов стал игроком ЦСКА
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