«Сильная и красивая Москва». Милутинов поделился ожиданиями от игры за ЦСКА

Центровой Никола Милутинов прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с московским ЦСКА.
«После пяти лет в «Олимпиакосе» в моей баскетбольной жизни настало время для новой главы. До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живёт для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА, я знаю об ответственности и о целях, которые несёт это знаменитое имя. Не могу дождаться нового начала. Скоро увидимся в Москве!» — приводятся слова Милутинова на официальном сайте ЦСКА.
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».
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