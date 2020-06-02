Экс-тренер сборной России Блатт: мы должны измениться

Бывший главный тренер сборной России, один из самых титулованных специалистов Старого Света и бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт прокомментировал ситуацию с неутихающими протестами в США, вызванными трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.



«О какой человечности мы говорим? Нам нужно измениться. Мы должны начать уважать друг друга, а не тратить время и жизни. Где-то по улицам сейчас бегает маленький ребёнок, и он боится, что на него могут напасть из-за его расы. Мне противно и горько от сложившейся обстановки. Мы должны измениться.

У нас, представителей спорта, есть громадная платформа в современном обществе. Наши голоса могут быть услышаны. Поэтому мы должны использовать этот дар и взять на себя ответственность, чтобы бороться с неравенством и расизмом, которые всё ещё существуют.

Баскетбол должен отойти на второй план, когда нам приходится иметь дело с нашей жизнью, нашим обществом, нашим менталитетом. Если мы проявим активность, это будет нашим самым большим вкладом», — приводит слова Блатта Sportando.