Джеймс отреагировал на переход Милутинова в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на переход центрового Никола Милутинова в клуб.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Майка Джеймса.

Ранее сообщалось, что Милутинов подписал контракт с московским клубом на три года. Сам Джеймс накануне продлил контракт с ЦСКА до 2023 года.

Никола Милутинов, уроженец сербского Нови-Сада, начинал баскетбольный путь в юниорской программе «Хемофарма» из Вршаца, где и дебютировал на взрослом уровне. В 17-летнем возрасте он уже играл в Евролиге за белградский «Партизан», а последние пять сезонов провёл в составе греческого «Олимпиакоса». В коллекции Николы победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров Евролиги.

Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.