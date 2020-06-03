Никола Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры с московским ЦСКА по трёхлетнему контракту.
«После первого же общения с ЦСКА стало понятно, что они сильно в меня верят. У клуба были чёткие и конкретные идеи. Я тоже был настроен серьёзно. У меня были конкретные пожелания. Так что подписание контракта было лишь вопросом времени. Теперь передо мной стоит задача подготовиться к предстоящему сезону, чтобы добиться успеха с новой командой.
ЦСКА — один из крупнейших европейских клубов. Они показывают выдающиеся результаты в Евролиге с момента её создания. Какими словами я мог бы описать свои чувства? Честь, долг, ответственность, а также большое волнение из-за новых возможностей», — приводит слова Милутинова Nova.
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».
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