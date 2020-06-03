Девин Букер подпишет с «Химками» контракт на два года
Подмосковные «Химки» договорились о новом двухлетнем контракте с центровым Девином Букером, стороны подпишут соглашении в ближайшее время, сообщил журналист Eurohoops, один из главных инсайдеров Европы Никос Варлас.
«После впечатляющего сезона Девин Букер получил от «Химок» предложение о продлении контракта на два года. Ожидается, что он подпишет его в ближайшее время», — написал Варлас на своей странице в «Твиттере».
В феврале Букер был признан MVP Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 23,7 очка, совершая 6,7 подбора и 1,3 передачи с показателем эффективности 25,7.
Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов подтвердил, что клуб намерен продлить соглашение с центровым, действующий контракт которого истечёт грядущим летом.
«Химки» намерены продлить контракт с Букером
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