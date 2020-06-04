Локомотив-Кубань» продлил контракт со Станиславом Ильницким

«Локомотив-Кубань» продлил контрактное соглашение с 26-летним форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Об этом сообщил агент Вадим Михалевский.

«Ильницкий продолжит выступать за «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне. В соглашении, подписанном нами в прошлом году, предусматривалась возможность выхода из него со стороны клуба. Однако руководство «Локо» приняло решение сохранить игрока на сезон-2020/2021», — приводят слова Михалевского «Известия».

Ильницкий выступает за «Локомотив-Кубань» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 средние показатели игрока составили 2,3 очка и 1,8 подбора за 10 минут игрового времени.

Напомним, сезоны в Единой лиге ВТБ и Евролиге были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.