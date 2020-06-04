Локомотив-Кубань» продлил контракт со Станиславом Ильницким
«Локомотив-Кубань» продлил контрактное соглашение с 26-летним форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Об этом сообщил агент Вадим Михалевский.
«Ильницкий продолжит выступать за «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне. В соглашении, подписанном нами в прошлом году, предусматривалась возможность выхода из него со стороны клуба. Однако руководство «Локо» приняло решение сохранить игрока на сезон-2020/2021», — приводят слова Михалевского «Известия».
Ильницкий выступает за «Локомотив-Кубань» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 средние показатели игрока составили 2,3 очка и 1,8 подбора за 10 минут игрового времени.
Напомним, сезоны в Единой лиге ВТБ и Евролиге были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.
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