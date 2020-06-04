«Автодор» ответил на критику Бертанса о вони в зале: это был запах из его рта

Пресс-служба «Автодора» прокомментировала слова латвийского защитника подмосковных «Химок» Дайриса Бертанса, заявившего, что «в зале Саратова температура плюс 8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер».



«Как мы вычислили, это был запах из его рта», — написал саратовский клуб в «Твиттере», отметив в сообщении Бертанса.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Бертанс в Евролиге из-за травм отыграл всего семь матчей. В среднем он проводил на паркете 17 минут, набирая 4,6 очка и отдавая 1,1 передачи при точности дальних бросков 42,9%.



В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут. Контракт Бертанса с «Химками» будет действовать ещё один сезон.