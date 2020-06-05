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Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал возобновление сезона

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал возобновление сезона
Баскетбол / НБА 0

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал о возобновлении сезона в условиях пандемии, а также отметил, что лига и игроки будут совместно работать над решением проблемы расового насилия в США.

«Утверждение плана по возобновлению сезона НБА является правильным шагом. Несмотря на то, что пандемия коронавируса доставляет огромные проблемы, мы надеемся завершить сезон безопасным и ответственным образом на основе строгих протоколов, которые в настоящее время разрабатываются с участием представителей органов здравоохранения и медицинских экспертов. Мы также признаём, что, готовясь к возобновлению сезона, наше общество испытывает шок от недавних трагедий расового насилия и несправедливости, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими командами и игроками, чтобы использовать наши коллективные ресурсы и влияние для решения этих проблем в реальных условиях», — приводит слова Сильвера официальный сайт лиги.

Вчера, 4 июня, совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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НБА приняла решение возобновить сезон
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