Дочь Пескова вступилась за обвинённого в расизме и уволенного из клуба НБА комментатора

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала многолетнего комментатора, ведущего клубного ТВ клуба НБА «Сакраменто Кингз» Гранта Нейпира, которого отстранили, а затем уволили за фразу «любая жизнь имеет значение».



Скандал разразился в «Твиттере». Бывшие игроки «Сакраменто» Демаркус Казинс, Мэтт Барнс и Крис Уэббер обвинили ведущего в расизме. Всё началось с комментария Гранта по поводу высказывания «Жизнь чернокожего имеет значение». Он написал: «Жизнь любого человека имеет значение». После этого началась его перепалка с баскетболистами.

«Выражение «Все жизни важны» несёт добрый посыл и никоим образом не может считаться расистским. Да, многие люди не глубоко разбираются в сегодняшних движениях и могут не знать, почему именно сейчас такая фраза считается неправильной. И не все они — расисты.

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Грант Нейпир — один из тех, кто не знал и даже извинился. Но представители двойных стандартов завалили его, не желая ничего слушать.

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Травлю и демонстративное увольнение нельзя назвать борьбой с расизмом. Здесь нужно искреннее взаимопонимание и коммуникация.

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Пользы было бы больше, если бы он извинился, публично объяснил, почему многим эта фраза кажется неприемлемой, и остался на своём рабочем месте. Во-первых, потому что больше людей поняли бы посыл активистов. Во-вторых, потому что такое увольнение не спровоцировало бы негодование со стороны тех, кто не является расистом, но пока что не до конца разбирается в тонкостях современных движений.



Нельзя так травить человека и лишать его возможности работать за такую фразу, только потому что он не знал, что где-то это считается воплощением зла», — написала Пескова в своей колонке на сайте «Эхо Москвы».