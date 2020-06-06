Профсоюз игроков не принял предложенную НБА дату начала нового сезона

Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) провела переговоры с НБА по поводу деталей возобновления текущего сезона и начала следующего, сообщает Hoops Rumours.
Профсоюзу игроков и лиге всё ещё необходимо проработать ряд деталей, при этом ожидается, что многие аспекты коллективного договора будут пересмотрены.
Дата старта тренировочного сбора 10 ноября и начала регулярного сезона 1 декабря были одними из самых обсуждаемых деталей, представленных НБА. Существует мнение, что лига надеется начать сезон-2020/21 так рано, отчасти потому, что это позволит завершить финал следующего года до начала Олимпийских игр в Токио 23 июля 2021 года.
Тем не менее, поскольку финал НБА этого года может состояться уже 12 октября, у некоторых игроков может быть меньше месяца до старта следующего сезона, если такой агрессивный график будет утверждён. Таким образом, эти предложенные даты сезона-2020/21 были сочтены предварительными и претерпят некоторые изменения.
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