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Жена Брайанта хочет получить сотни миллионов долларов, подав иск по поводу его смерти

Жена Брайанта хочет получить сотни миллионов долларов, подав иск по поводу его смерти
Баскетбол / НБА 0

Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса хочет отсудить сотни миллионов долларов у вертолётной компании Island Express Helicopters Inc, сообщает Clutch Points.

По данным источника, Ванесса подала в суд на компанию, обвиняя её в неспособности проверить погодные условия перед вылетом, а также безрассудстве пилота во время полёта в условиях недостаточной видимости, что привело к крушению вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.

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