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«Майами» может усилить состав на плей-офф, подписав Демаркуса Казинса

«Майами» может усилить состав на плей-офф, подписав Демаркуса Казинса
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» рассматривает возможность подписания центрового Демаркуса Казинса, чтобы усилить состав к предстоящему плей-офф, утверждает Sun Sentinel.

Казинс получил разрыв крестообразной связки колена в прошлое межсезонье. Он подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» летом 2019 года, но не провёл за команду ни одного матча. В итоге Демаркус был отчислен, чтобы освободить место под Маркиффа Морриса.

Окно подписаний для всех 30 клубов лиги НБА откроется 22 июня. Согласно предварительному календарю, первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.

Стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА
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