НБА может возобновить сезон раньше запланированной даты

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может сдвинуть сроки возобновления текущего сезона на более раннюю дату, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в «Твиттере».

«Источники сообщают, что НБА планирует возобновить сезон немного раньше, 30 июля», — информирует источник.

Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.