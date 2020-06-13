Ирвинг организует движение за отмену сезона НБА из-за конфликта с Леброном

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг организует движение за отмену сезона НБА, сообщает Clutch Points.
Одной из причин является давний конфликт Ирвинга с игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Звёзды НБА, чьи клубы имеют хорошие шансы на плей-офф, хотят возобновления сезона. В том числе и Леброн, у которого есть хорошие шансы выиграть титул с «Лейкерс» в нынешнем сезоне.
Ирвинг занял противоположную позицию, поскольку всё ещё наслаждается противостоянием с Леброном, вместе с которым он выступал в «Кливленд Кавальерс» и выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году. В 2017 году Кайри покинул клуб.
Напомним, многие игроки выражают сомнение в целесообразности возобновления сезона НБА. Ряд баскетболистов опасается проживания в общем кампусе на фоне пандемии коронавируса. Другая часть игроков полагает, что проведение матчей во время массовых протестов в США не является чем-то необходимым.
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