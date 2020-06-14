Гомельский: второй сверхинициативный снайпер ЦСКА не нужен. Нужны игроки типа Хиггинса

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к экс-игроку НБА центровому Экпе Юдо, а также поделился мыслями, какие игроки пригодятся «армейцам» в следующем сезоне.

«Экпе Юдо — качественное приобретение для любого клуба Евролиги. Сильный центр защитного плана, отлично чувствует себя в пик-энд-роллах. После подписания Милутинова у ЦСКА интерес к Юдо поостыл.

ЦСКА нужны игроки типа Хиггинса, которые одинаково уверенно играют и в атаке, и в защите. Вспомните, одного мяча на Де Коло, Хиггинса, Родригеса и Клайберна вполне хватало", — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Ранее специалист поделился мыслями о возможном приобретении московским клубом Торнике Шенгелии.