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Гомельский: второй сверхинициативный снайпер ЦСКА не нужен. Нужны игроки типа Хиггинса

Гомельский: второй сверхинициативный снайпер ЦСКА не нужен. Нужны игроки типа Хиггинса
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к экс-игроку НБА центровому Экпе Юдо, а также поделился мыслями, какие игроки пригодятся «армейцам» в следующем сезоне.

«Экпе Юдо — качественное приобретение для любого клуба Евролиги. Сильный центр защитного плана, отлично чувствует себя в пик-энд-роллах. После подписания Милутинова у ЦСКА интерес к Юдо поостыл.

ЦСКА нужны игроки типа Хиггинса, которые одинаково уверенно играют и в атаке, и в защите. Вспомните, одного мяча на Де Коло, Хиггинса, Родригеса и Клайберна вполне хватало", — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Ранее специалист поделился мыслями о возможном приобретении московским клубом Торнике Шенгелии.

Гомельский: никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России
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