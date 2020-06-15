Владимир Гомельский: в ЦСКА уже есть два эгоиста. Возьми ещё одного — и игра распадётся

Известный телекомментатор Владимир Гомельский отметил, что ЦСКА не нуждается в приобретении ещё одного звёздного игрока из-за вероятного распада игры после прихода новичка.

«ЦСКА нужен ещё один звёздный игрок? В клубе уже есть три звезды: Джеймс, Клайберн и Милутинов. Плюс ещё пять игроков высокого европейского уровня. Если придет ещё один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке? Давайте вспомним времена, когда одновременно на паркет выходили такие мастера, как Шишкаускас, Смодиш, Лэнгдон и Холден. Только за счёт того, что первые трое не были эгоистами, у ЦСКА было замечательное движение мяча.



Сейчас в команде уже есть два эгоиста: Клайберн и Джеймс. Возьми ещё одного — и игра распадётся. Подчеркну, это моё мнение, а не мысли Димитриса Итудиса. Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать ещё одного высокооплачиваемого игрока. Но нужно ли это? Я сомневаюсь», — приводят слова Гомельского «Известия».