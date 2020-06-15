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В сети появились фото Дончича, опровергающие его «плохую форму»

В сети появились фото Дончича, опровергающие его «плохую форму»
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба «Даллас Маверикс» опубликовала фото с тренировки своего лидера Луки Дончича, отметив, что игрок находится в хорошей физической форме.

Ранее Тренер «Химок» по физической подготовке Юре Дракслар отметил, что игровые кондиции баскетболиста далеки от идеала.

Фото доступно на странице «Даллас Маверикс» в «Твиттере».

Превосходная игра Дончича помогла «Маверикс» добиться 40 побед в матчах регулярного чемпиона до паузы, связанной с пандемией коронавируса. В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции и имеет хорошие шансы впервые выступить в плей-офф с сезона-2015/2016. Дончич до остановки турнира набирал в среднем за игру 28,7 очка, делал 9,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

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