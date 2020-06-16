Стрелниекс рассказал, как относится к лидеру ЦСКА Майку Джеймсу
Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс заявил, что не считает лидера команды Майка Джеймса своим конкурентом.
«Майк Джеймс — не мой конкурент. Он плеймейкер, я же больше второй номер. Роль разыгрывающего мне в основном достаётся в сборной Латвии. Интересным фактом является то, что в профессиональной карьере я почти никогда не играл как разыгрывающий, за исключением периода в киевском «Будивельнике», — приводит слова Стрелниекса Talsuvestis.lv.
Стрелниекс перешёл в ЦСКА летом 2019 года. До этого латвийский защитник провёл пять сезонов в Евролиге в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса». В ЦСКА он перешёл из греческого клуба.
В минувшем сезоне Стрелниекс сыграл в 21 матче Евролиги, набирая в среднем 7 очков, делая 1,9 подбора и 2,0 передачи.
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