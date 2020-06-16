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Раскрыты подробные требования коалиции игроков во главе с Ирвингом

Раскрыты подробные требования коалиции игроков во главе с Ирвингом
Баскетбол / НБА 0

Коалиция игроков во главе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом и атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли продолжает изучать план НБА возобновить сезон в Орландо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

После пятничной телеконференции с участием примерно 100 игроков, выразивших обеспокоенность по поводу плана рестарта сезона, в понедельник был проведен ещё один разговор, инициированный Ирвингом. На нём и было зачитано заявлении коалиции.

«Коренные жители Африки и Карибского бассейна делают шоу для мира. Мы продолжим использовать наши голоса и платформы ради позитивных перемен и правды… Мы решаем наиболее важные проблемы. Мы не примем расовую несправедливость, которая по-прежнему существует. Мы не будем оставаться в стороне, когда речь заходит о нашем здоровье и благополучии. И мы не будем игнорировать финансовые мотивы, которые исторически мешали нам принимать правильные решения», — сказано в заявление коалиции, которое приводит ESPN.

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