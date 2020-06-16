Раскрыты подробные требования коалиции игроков во главе с Ирвингом

Коалиция игроков во главе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом и атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли продолжает изучать план НБА возобновить сезон в Орландо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
После пятничной телеконференции с участием примерно 100 игроков, выразивших обеспокоенность по поводу плана рестарта сезона, в понедельник был проведен ещё один разговор, инициированный Ирвингом. На нём и было зачитано заявлении коалиции.
«Коренные жители Африки и Карибского бассейна делают шоу для мира. Мы продолжим использовать наши голоса и платформы ради позитивных перемен и правды… Мы решаем наиболее важные проблемы. Мы не примем расовую несправедливость, которая по-прежнему существует. Мы не будем оставаться в стороне, когда речь заходит о нашем здоровье и благополучии. И мы не будем игнорировать финансовые мотивы, которые исторически мешали нам принимать правильные решения», — сказано в заявление коалиции, которое приводит ESPN.
- 16 июня 2020
-
16:20
-
16:13
-
15:36
-
15:19
-
14:00
-
13:47
-
12:56
-
12:19
-
11:30
-
11:19
-
10:47
-
09:17
-
08:01
-
05:40
-
00:09
- 15 июня 2020
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:01
-
20:58
-
20:00
-
18:57
-
17:36
-
17:09
-
15:42
-
15:17
-
14:26
-
12:51
-
12:16
-
12:01
-
11:49
-
11:35
-
11:03
-
10:27
-
10:05