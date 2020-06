Ирвинг срывает сезон НБА. Он всё ещё хочет насолить Леброну

4 июня НБА приняла решение завершить прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. 22 из 30 команд лиги должны начать играть матчи регулярного чемпионата 30 июля.

В последние дни лига пыталась утрясти некоторые детали, в частности утвердила ключевые даты рестарта сезона. Казалось, что остаётся просто дождаться конца июля, чтобы насладиться игрой лучших баскетболистов планеты. Однако всё оказалось не так просто.

Уже половина мира возобновила сезоны. НБА тоже! Владельцы-миллиардеры проявили завидное единодушие. Никто не хотел терять сотни миллионов.

Звездный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг организовал онлайн-конференцию по поводу потенциального отказа от участия в рестарте сезона-2019/2020. Изначально к обсуждению планировали присоединиться 150-200 игроков НБА, но в итоге собралось чуть более 80 человек. Количество всё равно приличное. В НБА есть 450 баскетболистов на гарантированных контрактах. В рестарте сезона принимают участие 22 команды, то есть фактически 330 игроков. Примерно 25% из них явно не хотят возобновлять сезон. Ещё значительная доля как минимум не горит особым желанием ехать летом в Орландо.

Ирвинг призвал игроков вместо поездки в Орландо сосредоточиться на борьбе с систематическим расизмом в США. Также Кайри посетовал на финансовую несправедливость в НБА.



«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и всей этой ерунды. Что-то здесь не чисто. Хотим мы это признавать или нет, но на нас, чернокожих, нападают каждый день. В лиге всего 20 игроков, которым на самом деле платят, и я один из них. Давайте не будем притворяться, что не существует многоуровневой системы, цель которой заключается в том, чтобы разделить нас», – сказал Ирвинг.

У Кайри нашлось немало последователей. Среди участников конференции были руководитель профсоюза игроков НБА Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант и Спенсер Динуидди («Бруклин Нетс»), Кармело Энтони, Зак Коллинз и Си Джей Макколлум («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Дуайт Ховард и Эйвери Брэдли («Лос-Анджелес Лейкерс»), Донован Митчелл и Майк Конли («Юта Джаз»), Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис («Филадельфия Сиксерс»), Малкольм Брогдон, Майлз Тёрнер и Джастин Холидей («Индиана Пэйсерз»), Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Руди Гэй («Сан-Антонио Спёрс»), Аль-Фарук Амину («Орландо Мэджик») и другие.



«Ирвинг пытается дать игрокам возможность высказаться и обсудить проблемы: расовое неравенство, единство. Конференция была полезной», – цитирует неназванного игрока инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Защитник «Клипперс» Лу Уильямс считает, что возобновление сезона НБА отвлечёт внимание от протестов.

«Я никогда не говорил, что не буду играть. Но каждый день все, что мы видим на ESPN, это возвращение НБА. При этом на CNN я вижу, как прошлой ночью полицией был убит очередной чернокожий. Если бы сегодня у нас была игра, вы бы покинули протест, чтобы посмотреть её. Это и есть отвлечение. Какие ещё вопросы?» – написал Уильямс в «Твиттере».



Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не участвовал в конференции. Король считает, что рестарт сезона НБА не помешает ему бороться за расовую справедливость и продвигать перемены в стране в рамках движения «Black Lives Matter». Леброн как никто другой заинтересован в доигровке чемпионата, так как на кону стоит его наследие. «Лейкерс» лидировали в Западной конференции до приостановки сезона. Шансы команды выиграть титул более чем реальные.

Леброна не любят за нарциссизм. Но Джеймс порой бывает очень милым Звезда «Лейкерс» иногда спускается с небес на землю и радует самых обычных фанатов.

Аналогичные мотивы у других суперзвёзд НБА, которые не принимали участие в инициированном Ирвингом разговоре. Например, действующий MVP лиги Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») вряд ли хочет выбросить этот сезон на свалку, когда его команда показывала лучший процент побед среди всех 30 участников турнира по ходу регулярного чемпионата.



Ирвинг со своей позицией оказался против ведущих игроков лиги, включая экс-одноклубника по «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, с которым они выиграли титул чемпиона НБА в 2016 году. Войнаровски отмечает, что Кайри «смакует» противостояние с суперзвёздами. Особенно ему греет душу шанс насолить Леброну.

В возникшей ситуации с потенциальным бойкотом стоит отметить один важный момент. Лидером «восстания» стал не совсем адекватный человек. Ирвинг долгое время отстаивал теорию, что Земля плоская. Это не единственная его странность. Недавно он сменил имя в «Инстаграме» на Кайри Элейсон. Кирие элейсон («Господи, помилуй») – молитвенное призывание, часто используемое в молитвословии и богослужении в исторических церквях. Также Ирвинг в пункте биография написал следующее «κύριε/κύριος I Am God’s Son, I am Hela of Standing Rock Sioux Tribe». Кайри тесно общается с пастором Карлом Ленцем, который работает в церкви Хиллсонг в Нью-Йорке. Влияние Ленца на Кайри очень большое. Считается, что именно пастор внушил Ирвингу идею о необходимости уйти из «Кливленда» из-за якобы угнетения со стороны Леброна. Ещё в «Кавальерс» были замечены странности в поведении Кайри.

Резкие перепады настроения или периодическое нежелание общаться с товарищами по команде и сотрудниками клуба — норма для Ирвинга. Разыгрывающий продавил обмен в «Бостон Селтикс» в межсезонье-2017. Однако оказалось, что лидером быть не так просто. За два года в «Селтикс» Ирвинг ничего не добился. Партнеры по команде обвинили его в «токсичности» и негативном влиянии на раздевалку. «Бостон» играл без Ирвинга даже лучше, чем с ним. В частности, в плей-офф-2018 команда Брэда Стивенса дошла до финала Восточной конференции и довела серию против «Кливленда» Леброна до семи матчей, когда Кайри лечил больное колено. А в 2019 году «Селтикс» с треском провалили серию второго раунда против «Милуоки Бакс» (1-4).

Ирвинг — токсичен для «Бруклина». Кайри нужен напарник-звезда Без Дюранта, который играл на команду, Ирвинг лишь набивал личную статистику.

Прошлым летом Ирвинг спешно ретировался из «Бостона». На этот раз он объединил усилия с Кевином Дюрантом в «Бруклине». Дюрант — игрок талантливейший, но не без странностей. Кевина уличили в использовании фейковых аккаунтов в «Твиттере», с помощью которых он старался всячески отбелить себя и отвечал на критику хейтеров за переход из «Оклахомы» в «Голден Стэйт» в 2016 году. В общей тараканов в голове у Ирвинга и Дюранта хватает.

Самый ироничный момент заключается в том, что лидер «восстания» Ирвинг сам не имел даже теоретических шансов принять в доигровке сезона в Орландо из-за травмы. Как и его товарищ Дюрант. Кайри мог бы наслаждаться отпуском в своём особняке или на каком-то курорте, но ему вдруг захотелось организовать бойкот события, которое его никак не касалось. Леброна он по-прежнему недолюбливает (мягко говоря), так что возможность устроить пакость Королю мотивирует его вдвойне. Неприятным сюрпризом стало то, что у Ирвинга нашлись численные последователи, которым нравится идея срыва завершающей фазы сезона.



США сейчас захлестнули протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Никаких оправданий полицейскому, который явно превысил свои полномочия при задержании. Однако весь протест чернокожих дошёл до абсурда. Борьбой за «расовую справедливость» прикрывают откровенное хулиганство и мародёрство. Флойда возвели в ранг героя и мученика, хотя на самом деле он неоднократно судимый бандит, злоупотреблявший наркотиками. «Ты изменил мир к лучшему» — звучит как безумие при характеристике Джорджа Флойда. Однако даже звёзды баскетбола, люди с высоким доходом, ударились в «расовую борьбу» и слились воедино с протестующими маргиналами.

Всё это безумное движение затронуло и рестарт сезона НБА. Игроки Национальной баскетбольной ассоциации потеряют $1,2 млрд в случае досрочного завершения сезона-2019/2020, сообщает ESPN. Отмена чемпионата прямо скажется на их будущих доходах. Но кто из баскетболистов об этом всерьёз задумывается?



«Угнетённые» объединились вокруг Ирвинга, которого сложно назвать адекватным человеком. Их требования абсурдны по своей сути. Особенно странно видеть в рядах недовольных игроков «Лейкерс» Ховарда и Брэдли, которым Леброн фактически помог перезапустить карьеру в этом сезоне. Тому же Ховарду никто не хотел давать шанса в НБА и перед Суперменом маячила реальная перспектива отправиться в Китай пока Джеймс не начал лоббировать его переход в «Лейкерс».



Хочется верить, что этот «бунт» не приведёт к отмене сезона. Не все игроки поддерживают Ирвинга. Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс одним из первых публично выступил против инициативы Кайри. Суперзвёзды первой величины изначально выступали за рестарт сезона. Хотя комиссара НБА Адама Сильвера ждёт непростая работа по усмирению недовольных, чтобы рестарт чемпионата всё-таки прошёл без эксцессов.